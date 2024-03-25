Эдерсон - худший вратарь в АПЛ среди основных в своем клубе по важному показателю

Бразилец отражает лишь чуть более 50% ударов в свои ворота.

Статистический портал WhoScored поделился статистикой процента сейвов среди вратарей АПЛ, которые сыграли более 20 матчей в текущем сезоне, выделив худших по этому показателю.

По данным известного сайта, худшим по этому показателю при таких условиях является голикпер Манчестер Сити Эдерсон, который отражает 57,8% ударов в свои ворота.

Также в пятерку вошли Сэм Джонстон из Кристал Пэлас, Жозе Са, выступающий за Вулверхэмптон, Давид Рая, защищающий цвета Арсенала и Джеймс Траффорд из Бернли.

Читай также: 14-летний вундеркинд, которого подпишет Ман Сити, дебютировал в профессиональном футболе

Пятерка худших вратарей АПЛ по проценту сейвов

Эдерсон (Манчестер Сити) - 57.8% отраженных ударов Сэм Джонстон (Кристал Пэлас) - 59,4% Жозе Са (Вулверхэмптон) - 61,7% Давид Рая (Арсенал) - 62,3% Джеймс Траффорд (Бернли) - 62,7%



Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!