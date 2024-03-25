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Футбол

Эдерсон - худший вратарь в АПЛ среди основных в своем клубе по важному показателю

Бразилец отражает лишь чуть более 50% ударов в свои ворота.
Сегодня, 17:18
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Статистический портал WhoScored поделился статистикой процента сейвов среди вратарей АПЛ, которые сыграли более 20 матчей в текущем сезоне, выделив худших по этому показателю.

По данным известного сайта, худшим по этому показателю при таких условиях является голикпер Манчестер Сити Эдерсон, который отражает 57,8% ударов в свои ворота.

Также в пятерку вошли Сэм Джонстон из Кристал Пэлас, Жозе Са, выступающий за Вулверхэмптон, Давид Рая, защищающий цвета Арсенала и Джеймс Траффорд из Бернли.

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Пятерка худших вратарей АПЛ по проценту сейвов

  1. Эдерсон (Манчестер Сити) - 57.8% отраженных ударов
  2. Сэм Джонстон (Кристал Пэлас) - 59,4%
  3. Жозе Са (Вулверхэмптон) - 61,7%
  4. Давид Рая (Арсенал) - 62,3%
  5. Джеймс Траффорд (Бернли) - 62,7%
     

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Эдерсон

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