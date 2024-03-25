Футболист Шахтера отметился голом в матче за свою сборную

В рамках международного товарищеского матча сборная Танзании встретилась с Монголией

В составе африканского коллектива на поле вышел Новатус Мироши из донецкого Шахтера, который провел на поле весь матч и забил последний гол в поединке, довершив разгром гостей со счетом 3:0.

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Мироши забил на 76-й минуте с паса Абдула Хамиси Сулеймана, который выступает за танзанийский Азам ФК.

Отметим, что в прошлом матче своей сборной Новатус также отыграл 90 минут, но Болгарии его национальная команда уступила со счетом 0:1.

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