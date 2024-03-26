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В Ливерпуле определились с качествами, которыми должен обладать новый тренер

Мерсисайдцы уже присмотрели несколько специалистов.
Сегодня, 10:20
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Ливерпуль определился с критериями для нового главного тренера.

По информации Daily Mail, клуб ищет молодого специалиста, воспитанника своей футбольной школы, который будет проводить атакующий футбол и обладать сильным характером.

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Среди кандидатов на эту роль - Хаби Алонсо, на данный момент работающий в Байере.

В числе альтернативных вариантов также упоминаются Роберто Де Дзерби из Брайтона, который давно привлекает внимание спортивного директора Ричарда Хьюза, а также Рубен Аморим из Спортинга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Роберто де Дзерби

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