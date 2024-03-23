Хавбек Ливерпуля может оказаться в топ-клубе Серии А

Тьяго еще может поиграть в Европе.

Тьяго Алькантара уже точно покинет Ливерпуль свободным агентом в конце сезоне. На него претендуют итальянские гранды, пишет teamtalk.

Хавбек не сумел убедить руководство "красных" продлить с ним контракт. В этом сезоне он совершенно выпал из состава, проведя на поле всего пять минут.

Предполагалось, что испанец поедет завершать карьеру в Саудовскую Аравию, но им неожиданно заинтересовались Интер и Ювентус.

Оба клуба не прочь бесплатно подписать хавбека, чтобы усилить свои средние линии. И для самого Тьяго переезд в Италию более предпочтителен, чем на Ближний Восток.

Ранее также сообщалось, что Малиновский раскритиковал итальянский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!