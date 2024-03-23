Хавбек Ливерпуля может оказаться в топ-клубе Серии А
Тьяго еще может поиграть в Европе.
Тьяго Алькантара уже точно покинет Ливерпуль свободным агентом в конце сезоне. На него претендуют итальянские гранды, пишет teamtalk.
Хавбек не сумел убедить руководство "красных" продлить с ним контракт. В этом сезоне он совершенно выпал из состава, проведя на поле всего пять минут.
Предполагалось, что испанец поедет завершать карьеру в Саудовскую Аравию, но им неожиданно заинтересовались Интер и Ювентус.
Оба клуба не прочь бесплатно подписать хавбека, чтобы усилить свои средние линии. И для самого Тьяго переезд в Италию более предпочтителен, чем на Ближний Восток.
Ранее также сообщалось, что Малиновский раскритиковал итальянский клуб.
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