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Хавбек Ливерпуля может оказаться в топ-клубе Серии А

Тьяго еще может поиграть в Европе.
Сегодня, 00:06
Тьяго Алькантара / Getty Images
Тьяго Алькантара / Getty Images

Тьяго Алькантара уже точно покинет Ливерпуль свободным агентом в конце сезоне. На него претендуют итальянские гранды, пишет teamtalk.

Хавбек не сумел убедить руководство "красных" продлить с ним контракт. В этом сезоне он совершенно выпал из состава, проведя на поле всего пять минут.

Предполагалось, что испанец поедет завершать карьеру в Саудовскую Аравию, но им неожиданно заинтересовались Интер и Ювентус.

Оба клуба не прочь бесплатно подписать хавбека, чтобы усилить свои средние линии. И для самого Тьяго переезд в Италию более предпочтителен, чем на Ближний Восток.

Ранее также сообщалось, что Малиновский раскритиковал итальянский клуб.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тьяго Алькантара

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