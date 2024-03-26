Байер рассматривает подписание Байера
Леверкузенский Байер присматривается к Максимилиану Байеру, утверждает Флориан Плеттенберг.
Лучший бомбардир Хоффенхайма имеет сумму отступных в 30 млн евро, и потенциально может заменить "фармацевтам" любую потерю в атаке.
Клуб готовится к летнему трансферному окну и понимает, что не сможет удержать всех своих игроков. В данный момент предполагается, что летом клуб покинет Адам Гложек.
Так же Байер готов расстаться с Виктором Бонифасе, однако только в случае хорошего предложения. В любом случае, при потере игрока атаки леверкузенцы попробуют купить Байера.
Ключевая возможная проблема - форвардом также интересуется Ливерпуль, у которого будет сложно выиграть конкуренцию.
Ранее также сообщалось, что в Ливерпуле определились с качествами нового тренера.
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