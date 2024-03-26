Финансовый эксперт объяснил, почему не движется дело о махинациях Манчестер Сити

Финансовый эксперт Роб Уилсон объяснил, почему дело против Манчестер Сити до сих пор не завершено.

Напомним, что "горожан" подозревают в 115 финансовых нарушениях, но клуб до сих пор не был наказан. При чем за меньший срок и меньшую вину были наказаны Эвертон и Ноттингем Форест.

Специалист уверен, что дело получит ход осенью, но оно бдуте очень долгим. Сити способен нанять армию юристов и буквально утопить АПЛ в бюрократии.

"Думаю, осенью мы впервые увидим судебные разбирательства, но это будет лишь начало, а не конец. Манчестер Сити богаче АПЛ и поэтому наймет лучших юристов и лучших бухгалтеров, чтобы попытаться выпутаться.

Вероятно, процесс будет длиться годами, если вообще когда-либо завершится. Манчестер Сити втянет АПЛ в такое количество тяжб, что все это превратится в скучное и трудоемкое дело и в итоге сойдет на нет.

Если взять Эвертон, Ноттингем Форест, возможно, Лестер – там единичные нарушения, с которыми можно разобраться достаточно быстро. А теперь умножьте их на 115. Если на одно обвинение уходит три месяца, то при умножении трех на сто пятнадцать вы начнете понимать масштаб происходящего.

Отчет о решении по делу Ноттингема содержит 25 тысяч слов. Умножьте их на 115 – это очень много писанины и бумажной работы. В конечном счете именно поэтому все так затянулось. Просто из-за масштабов дела мы, похоже, никогда не дойдем до его завершения", - приводит слова Уилсона Manchester Evening News.

Ранее также сообщалось, что Ноттингем уже подал апелляцию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!