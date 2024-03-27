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Барселона постарается подписать лидера сборной Германии в качестве свободного агента

Каталонцы хотят видеть в своих рядах Киммиха.
Сегодня, 19:19
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Барселона планирует подписать Йозуа Киммиха бесплатно в 2025 году, после истечения его контракта с Баварией.

Мюнхенцы готовы продать Киммиха за 60 миллионов евро этим летом. Об этом сообщает Diario Sport.

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Барселона уведомила Йозуа о возможности подписания в 2025 году, если он не продлит контракт с Баварией. Клуб надеется улучшить финансовое положение к тому времени, чтобы сделать переход возможным.

В текущем сезоне на счету немецкого полузащитника один гол и пять ассистов в 20-ти матчах Бундеслиги.

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