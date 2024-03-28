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Sexy Birthday: Жена Де Брюйне посетила вечеринку своей подруги в вызывающем наряде

Возлюбленная бельгийца погуляла на славу.
Сегодня, 00:12
Кевин и Мишель / Instagram
Кевин и Мишель / Instagram

Жена хавбека Манчестер Сити Кевина Де Брюйне стала крайне обсуждаемой персоной в прессе и соцсетях.

Мишель Лакруа решила отдохнуть вместе со своими подругами в баре, отметив день рождения одной из них. Девушки опубликовали в соцсетях ряд совместных фото и яркое поздравление в виде нарезки фруктов во льду с надписью: "Sexy Birthday".

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Источник: The Sun

При этом, пользователи обеспокоены откровенным нарядом возлюбленной именитого футболиста, ведь глубокий разрез платья позволял окружающим без проблем разглядеть бедра девушки и не только.

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Напомним, Кевин и Мишель вместе с 2017-го года. Пара за это время успела обзавестись тремя детьми.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне вечеринка

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