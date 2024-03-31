Тренер Жироны высказался о безголовой серии Довбика
Наставник украинца думает о пользе команде.
Главный тренер Жироны Мичел высказался о форварде клуба Артеме Довбике.
"Для меня важнее, чтобы команда создавала моменты. Мы не можем смотреть только на одного игрока.
Будет забивать Довбик или нет, но команде надо побеждать, а голы пусть забивает кто угодно".
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"Артем сохраняет спокойствие, не из-за гола за сборную Украины, а потому, что он генерирует моменты", — сказал Мичел в интервью Marca.
Напомним, в последний раз Довбик забивал за Жирону в январе, отличившись в матче против Севильи (5:1).
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