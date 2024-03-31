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Райс - о матче с Сити: Готов отправиться туда в статусе андердога

Хавбек ожидает очень интересный матч.
Сегодня, 12:20
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Деклан Райс считает, что Арсенал ни в чем не уступает Манчестер Сити.

Полузащитник высказался накануне очного матча, он заявил, что готов доказать всем, что Арсенал может быть такой командой, какой захочет.

Обе команды очень сильны, а потому игрок ожидает нереальный матч.

"Пусть они сыграют против нас. Готов отправиться туда в статусе андердога и доказать всем, что мы можем быть командой, которой действительно хотим. Я бы предпочел, чтобы о нас что-то болтали, говорили, что мы такие-то и такие-то, и чтобы потом приезжали туда и шокировали, показывая всем, насколько хороши.

Это футбольный матч. Мы ничуть не хуже Ман Сити. Мы – Арсенал, они – Сити. У нас есть невероятные игроки, у них – тоже. Нас ждет нереальная игра", – приводит слова Райса The Telegraph.

Ранее также Гвардиола раскритиковал расписание своего клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деклан Райс

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Райс - о матче с Сити: Готов отправиться туда в статусе андердога
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