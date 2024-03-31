Жиру рассказал, когда закончит международную карьеру

Оливье Жиру рассказал, когда планирует закончить выступления за национальную команду.

37-летний француз отправиться на Евро, который и может стать его турниром в футболке национальной сборной. Однако Оливье может поиграть еще.

"Как я сказал, сейчас я нахожусь ближе к концу, чем к началу пути. Нужно максимально наслаждаться каждым моментом, но я еще ни о чем не объявлял.

На Téléfoot меня часто называют "непотопляемым", это хорошо и круто, хотя Титаник должен был быть непотопляемым, а в итоге затонул", – сказал француз в интервью Téléfoot.

Ранее также о своем будущем высказался Рафаэль Леау.

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