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Жиру рассказал, когда закончит международную карьеру

Евро-2024 может стать последним для форварда.
Сегодня, 15:33
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Оливье Жиру рассказал, когда планирует закончить выступления за национальную команду.

37-летний француз отправиться на Евро, который и может стать его турниром в футболке национальной сборной. Однако Оливье может поиграть еще.

"Как я сказал, сейчас я нахожусь ближе к концу, чем к началу пути. Нужно максимально наслаждаться каждым моментом, но я еще ни о чем не объявлял.

На Téléfoot меня часто называют "непотопляемым", это хорошо и круто, хотя Титаник должен был быть непотопляемым, а в итоге затонул", – сказал француз в интервью Téléfoot.

Ранее также о своем будущем высказался Рафаэль Леау.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оливье Жиру

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