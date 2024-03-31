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Леау: Я еще не знаю своего будущего, но Милан - мой дом

Португалец все еще не определился, где продолжит карьеру.
Сегодня, 11:25
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Рафаэль Леау поделился планами на будущее.

Португальская звезда Милана все еще не знает, где продолжит карьеру, однако "россонери" стали для него настоящим домом.

"У меня контракт с Миланом, я еще не знаю своего будущего, но Милан – мой дом

Этот клуб помог мне развиваться, и я счастлив здесь. Я хочу выиграть что-нибудь важное в Милане”, - приводит слова португальца Романо.

Напомним, что Леау проводит в Милане свой пятый сезон после того, как присоединился из Лилля за 45 млн евро.

Ранее португалец помог своему клубу добыть важные очки в матче с Фиорентиной.

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