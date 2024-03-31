Леау: Я еще не знаю своего будущего, но Милан - мой дом

Португалец все еще не определился, где продолжит карьеру.

Рафаэль Леау поделился планами на будущее.

Португальская звезда Милана все еще не знает, где продолжит карьеру, однако "россонери" стали для него настоящим домом.

"У меня контракт с Миланом, я еще не знаю своего будущего, но Милан – мой дом

Этот клуб помог мне развиваться, и я счастлив здесь. Я хочу выиграть что-нибудь важное в Милане”, - приводит слова португальца Романо.

Напомним, что Леау проводит в Милане свой пятый сезон после того, как присоединился из Лилля за 45 млн евро.

Ранее португалец помог своему клубу добыть важные очки в матче с Фиорентиной.

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