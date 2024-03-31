Британец хочет дорого перепродать деталь из разбитого Rolls-Royce Рашфорда

Британец решил неплохо заработать, продав деталь из Rolls-Royce нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, на котором футболист ранее попал в аварию.

Игрок МЮ разбил свой роскошный автомобиль стоимостью 700 тысяч фунтов в сентябре прошлого года, после чего продал его блогеру Мэту Армстронгу за 187 тысяч фунтов.

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Тем не менее один из британских перекупщиков Томас Доусон нашел способ заработать еще и на деталях разбитого автомобиля.

Источник: The Sun

Как пишет The Sun, фанат Манчестер Юнайтед на месте аварии случайно нашел фрагмент зеркала от Rolls-Royce Рашфорда и продал его Доусону за 60 фунтов. Тот выставил его на eBay и теперь хочет получить за практически неповрежденный пластиковый корпус с небольшими царапинами уже 999 фунтов стерлингов.

Источник: The Sun

"Как деталь это стоит больше 60 фунтов, не говоря уже о том, что она снята с автомобиля Рашфорда. Стоимость одной такой детали составляет 200 фунтов. Сейчас у меня там уже много просмотров. Это необычно, но какому-нибудь чудаку может понравиться", - объяснил Доусон.

Ранее сообщалось, что фанат Роналду приобрел первое авто, выполненное в безумном дизайне.

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