Жиру ответил на слухи касаемо переезда в МЛС

Нападающий Милана Оливье Жиру высказался о возможном переходе в МЛС.

"Без комментариев. Я в национальной сборной Франции, и сезон еще не окончен, мне нечего объявлять".

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"Я чувствую поддержку со стороны болельщиков, и это наполняет меня радостью и гордостью. Я наслаждаюсь каждым мгновением, я получаю удовольствие на поле, и это главное", - заявил француз в интервью TF1.

В текущем сезоне на счету 37-летнего француза 12 голов и 8 ассистов в 27 матчах Серии А.

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