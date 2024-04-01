iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Топ-клубы Европы и Саудовской Аравии хотят приобрести лидера Милана

Тео Эрнандес желанный игрок для многих коллективов.
Сегодня, 19:03
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Лидер итальянского Милана Тео Эрнандес летом может покинуть клуб.

Как сообщает Маттео Морретто, в услугах французского защитника заинтересован ряд топ-клубов Европы и Саудовской Аравии. Конкретно среди претендентов называется только Бавария, но также видеть у себя Тео хотят неназванные гранды АПЛ.

Читай также: Леау: Я еще не знаю своего будущего, но Милан - мой дом

Отмечается, что "россонери" уже установили ценник на своего лидера. За футболиста будут требовать сумму в районе 70-80 млн евро. 

Также известно то, что ни один из претендентов не прислал конкретное предложение итальянскому коллективу.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 38 матчей, забив 5 голов и отдав 10 результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тео Эрнандес

Статьи по теме

Лидер Милана привлек внимание Баварии и топ-клубов АПЛ Лидер Милана привлек внимание Баварии и топ-клубов АПЛ
Эрнандес стал вторым самым результативным защитником в истории Милана в Серии А Эрнандес стал вторым самым результативным защитником в истории Милана в Серии А
В Баварии оценили, во сколько обойдется трансфер лидера Милана В Баварии оценили, во сколько обойдется трансфер лидера Милана
Бавария уже нашла равноценную замену Дэвису Бавария уже нашла равноценную замену Дэвису
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Бокс22:05
Богачук: Хочу все пояса. ВСЕ
Европа21:42
Защитник Барселоны покинет клуб на правах свободного агента
Европа21:38
Директор Баварии высказался об отказе Алонсо возглавить клуб
Украина21:19
Вратарь аутсайдера УПЛ попал в сферу интересов европейских клубов
Европа21:06
Довбик - первый украинец за 18 лет, забивший 15+ голов за сезон в топ-5 лигах
Другие страны20:55
Роналду в третий раз за сезон стал лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии
Европа20:34
Ювентус и Байер нацелились на приобретение талантливого француза
Украина20:32
УПЛ: Рух и ЛНЗ закрили программу 22-го тура
Киберспорт20:20
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi стали вторыми, Monte выбили из ТОП-20
Украина20:03
Рух вырвал победу над ЛНЗ в скучном матче
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK