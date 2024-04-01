Топ-клубы Европы и Саудовской Аравии хотят приобрести лидера Милана

Лидер итальянского Милана Тео Эрнандес летом может покинуть клуб.

Как сообщает Маттео Морретто, в услугах французского защитника заинтересован ряд топ-клубов Европы и Саудовской Аравии. Конкретно среди претендентов называется только Бавария, но также видеть у себя Тео хотят неназванные гранды АПЛ.

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Отмечается, что "россонери" уже установили ценник на своего лидера. За футболиста будут требовать сумму в районе 70-80 млн евро.

Также известно то, что ни один из претендентов не прислал конкретное предложение итальянскому коллективу.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 38 матчей, забив 5 голов и отдав 10 результативных передач.

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