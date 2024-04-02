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Энрике нашел игрока, вокруг которого будет строить атаку в ПСЖ

Испанец верит в Симонса.
Сегодня, 15:21
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

После ухода форварда Килиана Мбаппе, хавбек Хави Симонс может стать ключевым игроком для ПСЖ. Об этом сообщает Foot Mercato.

Главный тренер Луис Энрике серьезно рассчитывает на футболиста, который сейчас выступает за РБ Лейпциг на правах аренды.

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Испанский специалист впечатлен игрой Симонса и считает, что атаку ПСЖ стоит строить вокруг него после ухода Мбаппе.

Тренер также высокое ценит гибкость Хави и, как и Луиш Кампуш, хочет, чтобы игрок вернулся в ПСЖ летом. Продажа нидерландца рассматриваться не будет ни при каких условиях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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