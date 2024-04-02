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Рома хочет усилиться форвардом ПСЖ

Экитике может перебраться в стан римлян.
Сегодня, 16:24
Уго Экитике / Getty Images
Уго Экитике / Getty Images

Нападающий ПСЖ Уго Экитике попал в сферу интересов Ромы. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Римский клуб готов летом рассмотреть вариант с подписанием французского футболиста. Речь идет не о полноценном трансфере, а про аренду.

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В данный момент футболист выступает за Айнтрахт до конца сезона, после чего вернется в ПСЖ.

В текущем розыгрыше Бундеслиги на счету 21-летнего форварда один ассист в восьми матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ПСЖ Уго Экитике

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