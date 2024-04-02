Челси не собирается по окончании сезона продавать своего защитника

Челси в настоящее время не планирует продажу защитника Бенуа Бадиашиля летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб уже отклонил предложения итальянских команд по Бадиашиле в январе этого года.

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Напомним, действующий контракт 23-летнего француза с Челси рассчитан до лета 2030-го года.

В текущем сезоне на счету Бадиашиля один ассист в девяти матчах АПЛ.

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