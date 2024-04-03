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Ювентус уверенно разбил Лацио в первом полуфинале Кубка Италии

"Бьянконери" оформили комфортное преимущество перед ответной игрой.
Сегодня, 00:10
Ювентус - Лацио / Getty Images
Ювентус - Лацио / Getty Images

Во вторник, 2 апреля, состоялся первій матч полуфинала Кубка Италии между Ювентусом и Лацио.

Хозяева начали активней, и уже на 10-й минуте заработали пенальти, но вмешался ВАР и отменил решение арбитра. После этого римляне наконец оживились и провели ряд неплохих атак, но первый тайм так и завершился без голов.

Начало второго тайма снова осталось за Ювентусом, но в этот раз Кьеза получил отличный длинный пас, а завершил атаку аккуратным ударом мимо вратаря. А еще через 15 минут Влахович оформил окончательный счет, классно разобравшись в штрафной.

До конца матча команды обменялись парой моментов, но по итогу у "бьянконери" осталось серьезное преимущество перед ответной встречей.

Статистика матча Кубка Италии Ювентус - Лацио

Ювентус - Лацио 2:0
Голы: Кьеза, 50, Влахович, 64

Ожидаемые голы (xG): 0.74 - 0.49
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 9 - 11
Удары в створ: 3 - 0
Фолы: 12 - 15

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