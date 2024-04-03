Жозе Моуринью мило поздравил с юбилеем фаната Челси

Португалец лично обратился к имениннику, которому исполнилось 100 лет.

Один из самых известных Фанатов Челси Альф Уэллс на днях отметил свой юбилей - мужчине исполнилось 100 лет.

Именинник назвал Моуринью своим любимым тренером всех времен.

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Португальский специалист на день своего рождения получил поздравление от Жозе.

"Альфа, для меня большая честь поздравить вас с днем рождения. 100 лет - это замечательный возраст, а ходить на футбол... к твоей страсти - это что-то невероятное. Целую вас, с огромным уважением", - сказал Моуринью.

Напомним, Моуринью с Челси завоевал три титула чемпиона Премьер-лиги, три Кубка Лиги и Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ.

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