Ювентус может летом продать одного из игроков основы
Костича заменит футболист Лацио.
Вингер Филип Костич может покинуть Ювентус. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Туринский клуб планирует продать своего футболиста и рассматривает вариант замены его 30-летним хавбеком Фелипе Андерсоном из Лацио, который станет свободным агентом 30 июня.
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В свою очередь у Костича договор истекает в 2026 году, ввиду чего клуб хочет заработать на уходе игрока.
В текущем сезоне на счету 31-летнего сербского вингера четыре ассиста в 24 матчах Серии А.
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