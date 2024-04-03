Ювентус может летом продать одного из игроков основы

Вингер Филип Костич может покинуть Ювентус. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Туринский клуб планирует продать своего футболиста и рассматривает вариант замены его 30-летним хавбеком Фелипе Андерсоном из Лацио, который станет свободным агентом 30 июня.

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В свою очередь у Костича договор истекает в 2026 году, ввиду чего клуб хочет заработать на уходе игрока.

В текущем сезоне на счету 31-летнего сербского вингера четыре ассиста в 24 матчах Серии А.

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