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Боруссия Д презентовала специальную форму к юбилею домашнего стадиона

"Шмели" выйдут в уникальной экипировке на ближайший матч чемпионата Германии.
Вчера, 20:48
Боруссия Д представила специальную форму / bvb.de
Боруссия Д представила специальную форму / bvb.de

Дортмундская Боруссия представила специальную форму в честь 50-летия домашнего стадиона Сигнал Идуна Парк.

Как сообщает официальный сайт "шмелей", немецкий клуб и его технический партнер компания Puma показали экипировку, в дизайне которой попытались объединить все этапы расширения Вестфаленштадиона, который был открыт 2 апреля 1974 года.

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Источник: bvb.de

Источник: bvb.de

Источник: bvb.de

В этой форме дортмундцы выйдут на поле в ближайшем домашнем матче 28-го тура Бундеслиги со Штутгартом, который состоится в субботу, 6 апреля.

Напомним, что на данный момент Боруссия Д занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 53 очка в 27 сыгранных поединках.

Ранее сообщалось, что в Боруссии Дортмунд определились с судьбой главного тренера Эдина Терзича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд чемпионат Германии

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