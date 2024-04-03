Боруссия Д презентовала специальную форму к юбилею домашнего стадиона

"Шмели" выйдут в уникальной экипировке на ближайший матч чемпионата Германии.

Дортмундская Боруссия представила специальную форму в честь 50-летия домашнего стадиона Сигнал Идуна Парк.

Как сообщает официальный сайт "шмелей", немецкий клуб и его технический партнер компания Puma показали экипировку, в дизайне которой попытались объединить все этапы расширения Вестфаленштадиона, который был открыт 2 апреля 1974 года.

Читай также: Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд

Источник: bvb.de

Источник: bvb.de

Источник: bvb.de

В этой форме дортмундцы выйдут на поле в ближайшем домашнем матче 28-го тура Бундеслиги со Штутгартом, который состоится в субботу, 6 апреля.

Напомним, что на данный момент Боруссия Д занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 53 очка в 27 сыгранных поединках.

Ранее сообщалось, что в Боруссии Дортмунд определились с судьбой главного тренера Эдина Терзича.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!