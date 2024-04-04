Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1: обзор матча и результат игры 03.04.2024

"Горожане" продолжают гнаться за Ливерпулем и Арсеналом.

В среду, 3 апреля, в рамках 31-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал Астон Виллу. Матч завершился победой команды хозяев со счетом 4:1.

"Горожане" вышли вперед на 11-й минуте усилиями Родри и Жереми Доку, однако "бордовые" довольно быстро возобновили паритет, ввиду чего появилась интрига, но один англичанин был явно против данного расклада.

Источник: Getty Images

Фил Фоден не простил себе блеклую игру против Арсенала, ввиду чего показал все, на что способен в данном матче, отличившись хет-триком в ворота Робина Ольсена.

Данная победа принесла Сити очередные три очка и третью строчку в турнирной таблице с отставанием в один балл от лидирующего Арсенала.

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В свою же очередь подопечные Унаи Эмери занимают четвертое место, набрав за 31 тур 59 очков.

Статистика матча чемпионата Англии Ман Сити - Астон Вилла

Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1

Голы: Родри, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 - Дуран, 20

Ожидаемые голы (xG): 2.66 - 0.84

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 25 - 8

Удары в створ: 11 - 3

Фолы: 6 - 13

Угловые: 2 - 3

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