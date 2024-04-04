Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1: обзор матча и результат игры 03.04.2024
В среду, 3 апреля, в рамках 31-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал Астон Виллу. Матч завершился победой команды хозяев со счетом 4:1.
"Горожане" вышли вперед на 11-й минуте усилиями Родри и Жереми Доку, однако "бордовые" довольно быстро возобновили паритет, ввиду чего появилась интрига, но один англичанин был явно против данного расклада.
Фил Фоден не простил себе блеклую игру против Арсенала, ввиду чего показал все, на что способен в данном матче, отличившись хет-триком в ворота Робина Ольсена.
Данная победа принесла Сити очередные три очка и третью строчку в турнирной таблице с отставанием в один балл от лидирующего Арсенала.
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В свою же очередь подопечные Унаи Эмери занимают четвертое место, набрав за 31 тур 59 очков.
Статистика матча чемпионата Англии Ман Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1
Голы: Родри, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 - Дуран, 20
Ожидаемые голы (xG): 2.66 - 0.84
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 25 - 8
Удары в створ: 11 - 3
Фолы: 6 - 13
Угловые: 2 - 3
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