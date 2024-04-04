Главный бомбардир Ювентус выступил с заявлением о своем будущем
Влахович не думает об уходе.
Нападающий Ювентуса Душан Влахович высказался касаемо своего будущего в клубе.
"Я хотел бы остаться в Ювентусе на долгие годы", - приводит слова серба журналист Николо Скира.
Отметим, стороны уже ведут переговоры о новом контракте, который будет рассчитан до лета 2028 года.
В текущем сезоне на счету Влаховича 15 голов и 4 ассиста в 25 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Ювентус может летом продать одного из игроков основы.
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