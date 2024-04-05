Тухель назвал ключевую задачу Баварии на остаток сезона

Главный тренер Баварии Томас Тухель заявил, что у команды осталась всего одна цель на сезон.

"Мы хотим видеть конкуренцию и иметь возможность для разных тактических решений. Для этого нужны разные варианты.

Я очень недоволен тем, как мы сыграли против Дортмунда. Причин прятаться и хандрить нет. Мы не остановимся. Мы снова попытались подтолкнуть команду. До конца мы будем идти с высоко поднятой головой. Нас ждет хорошая заключительная тренировка, затем мы отправимся в Хайденхайм".

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"Каким бы неудачным ни был сезон, у нас все еще есть одна цель – попасть на Уэмбли. Нужно выкладываться по полной каждый день. Мы не можем позволить нашим уверенности и амбициям ослабнуть даже на один процент. Мы недовольны сложившейся ситуацией, но сделаем все, что в наших силах, чтобы выжать из нее максимум", – сказал Тухель в интервью Bayern & Germany.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария сыграет против Арсенала.

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