Бенфика начала переговоры о продлении контракта со своей звездой

Бенфика начала переговоры о продлении контракта с Анхелем Ди Марией, пишет Николо Скира.

Напомним, что 36-летний аргентинец вернулся в стан "орлов" летом прошлого года, а также ранее выступал за лиссабонский клуб с 2007 по 2010 года.

В текущем сезоне ветеран продолжает демонстрировать высокий уровень, набрав 17 результативных баллов в 41 матче. Потому Бенфика решила продлить пребывание Анхеля в клубе.

Его контракт истекает летом, однако в нем есть опция продления еще на один сезон, чем "орлы" и намерены воспользоваться. Переговоры уже стартовали и нет причин, чтобы Ди Мария отклонил предложение.

Ранее также сообщалось, что тренер Спортинга готов возглавить одного из европейских грандов.

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