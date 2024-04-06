Меньян хочет получать зарплату на уровне главных звезд Милана

Вскоре вратарь и клуб должны начать переговоры о продлении соглашения.

Нынешний контракт Майка Меньяна с Миланом рассчитан до лета 2026 года.

И хотя переговоры о новом соглашении еще не начались, 28-летний голкипер сборной Франции уже дал знать о своих требованиях.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Меньян выразил желание получать зарплату на уровне лидеров Милана.

В качестве примера был приведен Рафаэль Леау, который получает 7 миллионов евро после вычета налогов. Сейчас Меньян получает 3,6 миллиона.

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По информации источника, это является главным условием для успешного завершения переговоров, которые должны начаться в ближайшее время.

Майк Меньян присоединился к Милану летом 2021 года, перейдя из Лилля за 16,4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 38 матчах "россонери" во всех турнирах, в которых он пропустил 47 голов и 14 раз отстоял на "ноль".

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