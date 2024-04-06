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Гвардиола заявил, что победа в АПЛ круче, чем в Лиге чемпионов

Выиграть национальный чемпионат намного сложнее.
Сегодня, 13:30
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола считает, что выиграть лигу намного круче, чем еврокубок.

Испанец заявил, что выиграть АПЛ или Ла Лину намного сложнее, чем Лигу чемпионов, а потому именно национальный чемпионат для него важнее и интереснее.

"Не скажу, что выиграть ЛЧ не так приятно – конечно, приятно. Теперь у нас, у Ман Сити, есть этот кубок, мы знаем, что это за чувство, мы спокойны, потому что трофей у нас уже есть. Но победа в лиге круче, потому что сложнее, больше игр – две-три каждую неделю.

Конечно, Лига чемпионов важна, но победа там зависит, вероятно, от того, что ты не можешь контролировать. Оба турнира невероятно важны, но победа в АПЛ доказывает многое.

Победа в АПЛ показывает менталитет команд, которые постоянно в борьбе на протяжении многих-многих лет. Лично для меня вот так: ты каждый день должен делать все возможное", – приводит слова Пепа MEN.

Ранее также Гвардиола заявил, что сейчас не думает об игре с Реалом.

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