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В Баварии отреагировали на очередное поражение команды при Тухеле

Немецкого специалиста уволят к матчу с Арсеналом?
Сегодня, 11:30
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

В Баварии определились с судьбой главного тренера команды Томаса Тухеля.

По данным издания Sky Sport Deutschland, спортивный директор Кристоф Фройнд заявил, что Тухель будет руководить командой в матче Лиги чемпионов против Арсенала, который состоится 9 апреля.

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Напомним, вчера мюнхенцы сенсационно уступили Хайденхайму (2:3) в 28-м туре Бундеслиги, ведя про этом в счете в два гола.

На данный момент Бавария занимает второе место, отставая от лидирующего Байера на 16 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

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