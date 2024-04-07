Степаненко сыграл юбилейный поединок в клубном футболе

Матч с Рухом стал для Тараса знаменательным.

В рамках 23-го тура чемпионата Украины Шахтер уверенно победил Рух.

Для одного из игроков "горняков" Тараса Степаненко этот поединок стал знаменательным. Украинский хавбек провел 500-ю игру в клубном футболе.

Всего на счету футболиста 417 матчей за донецкий клуб и еще 83 встречи в составе запорожского Металлурга.

По данным Transfermarkt Степаненко успел оформить за это время 30 голов и 27 ассистов.

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