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Клопп: За все время моей работы в Ливерпуле мы никогда так не доминировали над МЮ, как в двух последних матчах

Но доминация не помогает выиграть.
Вчера, 23:04
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о ничейном матче с МЮ.

По словам немецкого специалиста, последние два матч с "красными дьяволами" были самыми доминирующими в исполнении его команды за все время работы.

"За все то время, что я работаю в Ливерпуле, мы, кажется, никогда так не доминировали над Юнайтед, как в двух последних играх в чемпионате.

Но, к сожалению, мы не достигли желаемого результата", - заявил Юрген на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что и тот матч, который предшествовал сегодняшнему, завершился вничью, но тогда ни одна из команд не забила.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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