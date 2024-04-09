Ювентус близок к подписанию бразильского ветерана

Фелипе Андерсон в шаге от контракта с "бьянконери".

Ювентус намерен подписать контракт с Фелипе Андерсоном, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, стороны находятся на последней стадии обсуждения соглашения, и сделка будет закреплена в ближайшие дни.

Напомним, что бразилец последние три сезона выступает за Лацио, контракт с которым заканчивается в июне этого года.

В текущем сезоне 30-летний Фелипе Андерсон провел 43 матча, в которых отличился тремя голами и семью ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 10 млн евро.

Ранее, напомним, Интер заработал очередные три очка и приблизился к чемпионству.

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