Ювентус близок к подписанию бразильского ветерана
Фелипе Андерсон в шаге от контракта с "бьянконери".
Ювентус намерен подписать контракт с Фелипе Андерсоном, пишет Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, стороны находятся на последней стадии обсуждения соглашения, и сделка будет закреплена в ближайшие дни.
Напомним, что бразилец последние три сезона выступает за Лацио, контракт с которым заканчивается в июне этого года.
В текущем сезоне 30-летний Фелипе Андерсон провел 43 матча, в которых отличился тремя голами и семью ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 10 млн евро.
Ранее, напомним, Интер заработал очередные три очка и приблизился к чемпионству.
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