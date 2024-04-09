iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус близок к подписанию бразильского ветерана

Фелипе Андерсон в шаге от контракта с "бьянконери".
Сегодня, 07:30
Фелипе Андерсон / Getty Images
Фелипе Андерсон / Getty Images

Ювентус намерен подписать контракт с Фелипе Андерсоном, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, стороны находятся на последней стадии обсуждения соглашения, и сделка будет закреплена в ближайшие дни.

Напомним, что бразилец последние три сезона выступает за Лацио, контракт с которым заканчивается в июне этого года.

В текущем сезоне 30-летний Фелипе Андерсон провел 43 матча, в которых отличился тремя голами и семью ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 10 млн евро.

Ранее, напомним, Интер заработал очередные три очка и приблизился к чемпионству.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

Статьи по теме

Ювентус одержал минимальную победу над Фиорентиной Ювентус одержал минимальную победу над Фиорентиной
Ювентус может сменить Аллегри на одного из самых перспективных тренеров Европы Ювентус может сменить Аллегри на одного из самых перспективных тренеров Европы
Главный бомбардир Ювентуса выступил с заявлением о своем будущем Главный бомбардир Ювентуса выступил с заявлением о своем будущем
Де Дзерби может возглавить топ-клуб Италии Де Дзерби может возглавить топ-клуб Италии
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов10:15
Арсенал - Бавария: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Украина10:05
Голкипер Вереса выбыл минимум на полгода
Лига Чемпионов09:50
Реал - Манчестер Сити: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
НБА09:35
Шарлотт может стать первым клубом НБА с женщиной главным тренером
Лига Чемпионов09:27
Лига чемпионов: Арсенал - Бавария, Реал - Манчестер Сити в четвертьфинале
Бокс09:18
Усик показал, как готовится к титульному бою с Фьюри
Европа08:50
Жезус - об Арсенале: Мы больше не дети
НХЛ08:20
НХЛ: Торонто одолел Питтсбург, Вегас проиграл Ванкуверу
НБА08:05
Коннектикут победил в финале Мартовского безумия
Европа07:50
"Зачем мне это?": экс-тренер МЮ опроверг информацию об интересе возглавить Баварию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK