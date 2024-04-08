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Удинезе - Интер 1:2: обзор матча и результат игры 08.04.2024

"Нерадзурри" едва не потеряли очки, но оборона фриульцев в самый последний момент дала слабину.
Вчера, 23:51
Давиде Фраттези / Getty Images
Давиде Фраттези / Getty Images

В понедельник, 8 апреля, в Удине состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором местный Удинезе принимал лидера чемпионата в лице Интера.

Хозяева поля практически не выходили в атаку, но одна из немногочисленных вылазок завершилась взятием ворот в конце первого тайма.

На 40-й минуте Лазар Самарджич с угла штрафной отдал передачу, которую пытался заблокировать Карлос Аугусто. Мяч после рикошета медленно закотился в дальний угол ворот Янна Зоммера.

Сразу после перерыва "нерадзурри" отыгрались, но мяч все того же Аугусто был отменен из-за офсайда.

И все же гостям удалось быстро восстановить паритет - Хакан Чалханоглу реализовал пенальти на 55-й минуте.

Источник: Getty Images

Во втором тайме атаковала только одна команда. Но, нанеся десяток ударов по воротам соперника, лишь один из них попал в створ, и это был удар Чалханоглу с "точки".

Фриульцы граммотно оборонялись, но чтобы заработать очко им не хватило всего пары минут.

Уже в добавленное время Лаутаро Мартинес нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч попал в штангу, а первым на добивании оказался Давиде Фраттези, который успешно справился со своей задачей.

Интер сделал очередной шаг к своему чемпионству, опережая на 14 очков Милан, который идет вторым. Удинезе же остается 15-м с 28 баллами.

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Статистика матча Удинезе - Интер 31-го тура Серии А

Удинезе - Интер 1:2
Голы: Самарджич, 40 - Чалханоглу, 55 (пен.), Фраттези, 90+5.

Ожидаемые голы (xG): 0,07 - 2,06
Владение мячом: 22% - 78%
Удары: 3 - 23
Удары в створ: 1 - 6
Фолы: 11 - 11

Удинезе: Окое - Перес, Бийол, Кристенсен - Эхизибуэ (Феррейра, 62), Саррага (Паеро, 70), Волас, Самарджич (Ловрич, 62 (Эбоселе, 82)), Камара (Земура, 70) - Перейра, Товен.

Интер: Зоммер - Павар, Ачерби, Аугусто - Думфрис (Дармиан, 68), Барелла, Чалханоглу (Санчес, 74), Мхитарян (Фраттези, 68), Димарко (Бьюкенен, 81) - Мартинес, Тюрам (Арнаутович, 81).

Предупреждения: Перейра - Павар, Мартинес.

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