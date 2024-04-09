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Жезус - об Арсенале: Мы больше не дети

Бразилец заявил, что команда уверена в своих силах.
Сегодня, 08:50
Габриэль Жезус / Getty Images
Габриэль Жезус / Getty Images

Габриэль Жезус считает, что в этом сезоне Арсенал сумеет побороться за титулы.

Бразилец рассказал, что команда стала куда более уверенной в себе, и многие игроки уже имеют опыт выступлений на самом высоком уровне.

В прошлом сезоне Арсеналу не хватило опыта и уверенности, чтобы довести сезон до титулов, однако теперь ситуация совершенно другая.

"Если наши молодые игроки просят у меня совета, я всегда готов помочь. Но я думаю, что мы больше не дети. Все игроки в нашей команде уже поиграли на самом высоком уровне, будь то чемпионат мира, Премьер-лига или Лига чемпионов в этом сезоне. Все готовы помочь Арсеналу.

Мы все больше верим в себя. В прошлом сезоне мы потрясающе выступали в его первой части, до января. Потом начались проблемы. В этом сезоне все ровно наоборот. 

Если бы можно было объединить первую часть прошлого сезона и вторую часть этого, был бы великолепный год. Да, в реальной жизни так не бывает. Но так как мы прошли через это, то теперь лучше готовы к испытаниям, у нас стало больше уверенности в себе. Мы стали более зрелыми", – цитирует Жезуса ESPN.

Ранее, напомним, экс-тренер МЮ опроверг слухи о назначении в Баварию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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