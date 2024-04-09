Несколько топ-клубов АПЛ интересуются Судаковым
Георгий может стать еще одним украинским легионером в Англии.
Украинский полузащитник Георгий Судаков летом может перебраться в АПЛ.
Как сообщает Николо Скира, 21-летний хавбек вошел в сферу интересов ряда топ-клубов Чемпионата Англии. Какие именно коллективы хотят видеть у себя Судакова не уточняется.
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Инсайдер отмечает, что Шахтер готов получить еще один "большой пририст капитала" после продажи Мудрика в Челси за 70+30 млн евро, однако, сколько будут просить за Георгия не уточняется.
Отметим, что ранее сообщалось, что украинцем якобы интересуются Манчестер Сити и Ливерпуль.
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