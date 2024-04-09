iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Несколько топ-клубов АПЛ интересуются Судаковым

Георгий может стать еще одним украинским легионером в Англии.
Вчера, 21:45
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Украинский полузащитник Георгий Судаков летом может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Николо Скира, 21-летний хавбек вошел в сферу интересов ряда топ-клубов Чемпионата Англии. Какие именно коллективы хотят видеть у себя Судакова не уточняется.

Читай также: Судаков сделал трогательный подарок своей дочери - самая милая реакция

Инсайдер отмечает, что Шахтер готов получить еще один "большой пририст капитала" после продажи Мудрика в Челси за 70+30 млн евро, однако, сколько будут просить за Георгия не уточняется.

Отметим, что ранее сообщалось, что украинцем якобы интересуются Манчестер Сити и Ливерпуль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Георгий Судаков

Статьи по теме

Судаков сделал трогательный подарок своей дочери - самая милая реакция Судаков сделал трогательный подарок своей дочери - самая милая реакция
С Эвертона снова сняли очки за нарушение финансовых правил АПЛ С Эвертона снова сняли очки за нарушение финансовых правил АПЛ
Салах установил новый рекорд в АПЛ, превзойдя Ширера Салах установил новый рекорд в АПЛ, превзойдя Ширера
Все грани эмоций: Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль вызвал бурю переживаний у легенд этих клубов Все грани эмоций: Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль вызвал бурю переживаний у легенд этих клубов
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:08
Арсенал ушел от поражения Баварии в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:06
Реал и Ман Сити не выявили сильнейшего в первом матче четвертьфинала ЛЧ, выдав фестиваль красивых голов
Вчера, 23:27
Лига Чемпионов23:27
Сразу после Лорда: Сака - первый, кто забил за Арсенал в 1/4 финала Лиги чемпионов за последние 14 лет
Лига Чемпионов23:15
Арсенал - Бавария: видео голов и лучших моментов матча
Лига Чемпионов23:05
Реал - Манчестер Сити: видео голов и лучших моментов матча
Лига Чемпионов23:00
Реал - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:55
Арсенал - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа22:49
Ошибка Лунина или гениальность Бернарду? Видео гола Ман Сити в ворота Реала
Лига Чемпионов22:48
Лунин пропустил второй самый быстрый домашний гол Реала в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов22:12
Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK