Миколенко может получить нового тренера на следующий сезон
Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко, намерен расстаться с главным тренером, пишет Football Insider.
Новый потенциальный владелец клуба компания 777 Partners хочет видеть у руля клуба менеджера, который поставит более привлекательную для болельщиков игру.
Напомним, что после нескольких штрафов Эвертон лишь на два очка опережает клубы, идущие в зоне вылета. В прошлом сезоне именно Дайч сумел спасти команду и удержать место в АПЛ.
При этом, статус спасителя мало интересует новых владельцев. Как только процесс продажи клуба будет одобрен, Шон Дайч будет уволен.
Ранее также сообщалось, что Ньюкасл намерен выиграть трансферную гонку у других грандов АПЛ.
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