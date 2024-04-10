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Миколенко может получить нового тренера на следующий сезон

Новый будущий владелец Эвертона уволит Шона Дайча.
Сегодня, 15:07
Шон Дайч / Getty Images
Шон Дайч / Getty Images

Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко, намерен расстаться с главным тренером, пишет Football Insider.

Новый потенциальный владелец клуба компания 777 Partners хочет видеть у руля клуба менеджера, который поставит более привлекательную для болельщиков игру.

Напомним, что после нескольких штрафов Эвертон лишь на два очка опережает клубы, идущие в зоне вылета. В прошлом сезоне именно Дайч сумел спасти команду и удержать место в АПЛ.

При этом, статус спасителя мало интересует новых владельцев. Как только процесс продажи клуба будет одобрен, Шон Дайч будет уволен.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл намерен выиграть трансферную гонку у других грандов АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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