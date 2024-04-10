Сказал - сделал: Экс-тренер Шахтера сдержал обещание игроку, оригинально отблагодарив за победу

Паулу Фонсека сводил своего подопечного на шопинг после успеха Лилля в матче чемпионата.

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека, ныне занимающий аналогичную должность во французском Лилле, необычным способом поблагодарил футболиста за победу.

Наставник "догов" пообещал, что сводит одного из своих подопечных на шопинг, если команда выиграет матч 28-го тура Лиги 1 против Марселя, который состоялся 5 апреля.

La promesse de Paulo Fonseca à Edon 😂👕 pic.twitter.com/s6xD8cCh3u — LOSC (@losclive) April 6, 2024

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Лилль одержал победу со счетом 3:1, а Фонсека сдержал свое слово. Тренер помог полузащитнику Эдону Жегрове обновить гардероб, оплатив все его покупки.

Il a tenu sa promesse 👏



Un nouveau look pour Edon Zhegrova , signé @PFonsecaCoach 🤵‍♂️



Tu valides ? 😍 pic.twitter.com/djGYi2XxkK — LOSC (@losclive) April 9, 2024

Ранее сообщалось, что два французских клуба поспорят за экс-тренера Шахтера.

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