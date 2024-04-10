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Сказал - сделал: Экс-тренер Шахтера сдержал обещание игроку, оригинально отблагодарив за победу

Паулу Фонсека сводил своего подопечного на шопинг после успеха Лилля в матче чемпионата.
Сегодня, 21:35
Паулу Фонсека и Эдон Жегрова / Getty Images
Паулу Фонсека и Эдон Жегрова / Getty Images

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека, ныне занимающий аналогичную должность во французском Лилле, необычным способом поблагодарил футболиста за победу.

Наставник "догов" пообещал, что сводит одного из своих подопечных на шопинг, если команда выиграет матч 28-го тура Лиги 1 против Марселя, который состоялся 5 апреля.

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Лилль одержал победу со счетом 3:1, а Фонсека сдержал свое слово. Тренер помог полузащитнику Эдону Жегрове обновить гардероб, оплатив все его покупки.

Ранее сообщалось, что два французских клуба поспорят за экс-тренера Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лилль Лига 1 чемпионат франции Паулу Фонсека

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