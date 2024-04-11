Голкиперу ПСЖ разрешили вернуться к тренировкам после страшной травмы головы

Вратарь французского ПСЖ Серхио Рико вернется к тренировочному процессу после пропущенного года из-за травмы головы.

Как сообщает журналист издания RMC Sport Фабрис Хоукинс, врачи разрешили испанскому голкиперу приступить к тренировкам со следующей недели.

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Отметим, что футболист не тренировался с клубом с апреля прошлого года после того, как получил страшную травму, упав с лошади.

У Рико произошло кровоизлияние в мозг, в связи с чем его ввели в медикаментозную кому, после которой он потерял примерно 20 килограмм.

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