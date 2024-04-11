Очередной центрбек Манчестер Юнайтед получил травму

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", игрок получил травму в поединке против Челси (3:4). У Рафаэля диагностировали мышечное повреждение.

Читай также: Экс-игрок Манчестер Юнайтед, объявленный банкротом после развода, рассказал о своих проблемах

Из-за повреждения француз пропустит несколько недель, и сможет помочь команде только в последних играх сезона, а именно начиная с мая.

Напомним, что кроме Варана сейчас также травмированы Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф и Джонни Эванс, но последний якобы восстановится к ближайшему туру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!