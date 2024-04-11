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Очередной центрбек Манчестер Юнайтед получил травму

Рафаэль Варан пропустит несколько недель.
Вчера, 23:01
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", игрок получил травму в поединке против Челси (3:4). У Рафаэля диагностировали мышечное повреждение.

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Из-за повреждения француз пропустит несколько недель, и сможет помочь команде только в последних играх сезона, а именно начиная с мая.

Напомним, что кроме Варана сейчас также травмированы Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф и Джонни Эванс, но последний якобы восстановится к ближайшему туру.

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Очередной центрбек Манчестер Юнайтед получил травму
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