Почеттино: Проблема Челси в недостатке стабильности и зрелости, но у этой команды большой потенциал
Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился проблемами его команды.
По словам аргентинского специалиста, "синие" должны прибавить в стабильности и зрелости, но для этого понадобится время.
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"Когда мы встречаемся с такими командами, как Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм или Ливерпуль, ребята показывают хорошее качество игры. Проблема в том, что нам не хватает стабильности.
Когда мы анализируем действия команды, мы действительно можем увидеть недостаток зрелости, но только со временем мы сможем достичь правильного баланса
У этой команды огромный потенциал. Им просто надо дать немного времени", - заявил главный тренер Челси.
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