Почеттино: Проблема Челси в недостатке стабильности и зрелости, но у этой команды большой потенциал

Аргентинец попросил дать ему и его подопечным время.

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился проблемами его команды.

По словам аргентинского специалиста, "синие" должны прибавить в стабильности и зрелости, но для этого понадобится время.

Читай также: Малуда назвал главную проблему Мудрика в Челси

"Когда мы встречаемся с такими командами, как Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм или Ливерпуль, ребята показывают хорошее качество игры. Проблема в том, что нам не хватает стабильности.

Когда мы анализируем действия команды, мы действительно можем увидеть недостаток зрелости, но только со временем мы сможем достичь правильного баланса

У этой команды огромный потенциал. Им просто надо дать немного времени", - заявил главный тренер Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!