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Почеттино: Проблема Челси в недостатке стабильности и зрелости, но у этой команды большой потенциал

Аргентинец попросил дать ему и его подопечным время.
Вчера, 23:30
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился проблемами его команды.

По словам аргентинского специалиста, "синие" должны прибавить в стабильности и зрелости, но для этого понадобится время.

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"Когда мы встречаемся с такими командами, как Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм или Ливерпуль, ребята показывают хорошее качество игры. Проблема в том, что нам не хватает стабильности.

Когда мы анализируем действия команды, мы действительно можем увидеть недостаток зрелости, но только со временем мы сможем достичь правильного баланса

У этой команды огромный потенциал. Им просто надо дать немного времени", - заявил главный тренер Челси.

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