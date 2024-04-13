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Сотрудник ПСЖ - о Неймаре: Он пресытился футболом, пресытился деньгами

Последний сезон бразильца в Париже был ужасным.
Сегодня, 07:55
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Один из сотрудников ПСЖ на условиях полной анонимности рассказал, почему ПСЖ решил расстаться с Неймаром, сообщает L’Equipe.

Мужчина рассказал, что после нескольких хороших сезонов Неймар буквально решил забить на футбол, у него не было мотивации играть в Лиге 1.

"После двух или трех хороших сезонов Ней стал производить на меня впечатление человека, с которого хватит. Он пресытился футболом, пресытился деньгами. Он больше не был голоден. У него все еще была мотивация для того, чтобы играть за сборную Бразилии, но не для того, чтобы ехать в Брест", - рассказывает источник.

Также Неймар постоянно конфликтовал с ассистентом Кристофа Гальтье и некоторыми другими партнерами по команде. При чем иногда бразилец позволял себе совершенно дикие вещи, чем шокировал партнеров, из-за него атмосфера в раздевалке была отвратительной.

"Неймар поссорился с ассистентом Кристофа Гальтье и срывался на партнеров. Атмосфера в раздевалке была накаленной, Неймар был раздраженным и плакал в туалете. 

Во время тренировки Исмаэль Гарби получил мяч, и Неймар толкнул его. А потом подловил и ударил по голове, когда тот оказался на земле в лежачем положении. Все были шокированы таким поведением.

Неймар конфликтовал с Витиньей, оскорблял его, хотя сам Витинья старался загладить конфликт, потому что он хороший человек и не хотел проблем", - признался источник.

Ранее также Неймар играл в покер прямо на дне рождении дочери.

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Сотрудник ПСЖ - о Неймаре: Он пресытился футболом, пресытился деньгами
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