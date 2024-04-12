Странное поведение: Неймар поиграл в покер во время празднования дня рождения дочери

Нападающий Аль-Хиляля и сборной Бразилии Неймар, восстанавливающийся ныне от травмы, удивил поклонников своим странным поведением во время праздника у его ребенка.

Дочери футболиста Мави исполнилось полгода, и он и ее мать, бывшая девушка бразильца Бруна Бьянкарди, решили устроить празднование по этом поводу.

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Тем не менее Неймар даже в такой момент нашел для себя другое занятие. В Сеть попало видео, как даже во время исполнения торжественной песни для ребенка футболист играет на телефоне в покер, отвлекаясь, чтобы сделать ход.

this guy neymar is absolutely finished



bro is gambling on poker in the middle of his daughters birthday 😭😭😭😭 pic.twitter.com/3bQ3MWrIty — 🐢 (@KyKySZN) April 11, 2024

Ранее сообщалось, что Неймар посетил матч родного клуба и дал серьезное обещание.

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