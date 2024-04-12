iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Странное поведение: Неймар поиграл в покер во время празднования дня рождения дочери

Бразилец нашел себе параллельное с поздравлениями ребенка занятие.
Сегодня, 15:12
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляля и сборной Бразилии Неймар, восстанавливающийся ныне от травмы, удивил поклонников своим странным поведением во время праздника у его ребенка.

Дочери футболиста Мави исполнилось полгода, и он и ее мать, бывшая девушка бразильца Бруна Бьянкарди, решили устроить празднование по этом поводу.

Читай также: Неймар показал милое фото с новорожденной дочкой

Тем не менее Неймар даже в такой момент нашел для себя другое занятие. В Сеть попало видео, как даже во время исполнения торжественной песни для ребенка футболист играет на телефоне в покер, отвлекаясь, чтобы сделать ход.

Ранее сообщалось, что Неймар посетил матч родного клуба и дал серьезное обещание.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

Статьи по теме

Неймар показал милое фото с новорожденной дочкой Неймар показал милое фото с новорожденной дочкой
Неймар посетил матч родного клуба и дал серьезное обещание Неймар посетил матч родного клуба и дал серьезное обещание
Удачный отдых Неймара в Майами: Встреча с Бекхэмом и первый бросок мяча в бейсболе Удачный отдых Неймара в Майами: Встреча с Бекхэмом и первый бросок мяча в бейсболе
Неймар с Джимми Батлером посетили теннисный матч возлюбленного Свитолиной Неймар с Джимми Батлером посетили теннисный матч возлюбленного Свитолиной
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Евро-202416:23
Евро-2024 под угрозой? Германия боится, что турнир станет целью террористов
15:56
FOREVER.FASTER: РОЗКРИЙ СВОЮ СУПЕРСИЛУ
Формула 115:46
Формула 1 обнародовала календарь сезона 2025 года
НБА15:24
Полиция арестовала экс-игрока НБА, обвиняемого в изнасиловании
Другие страны15:12
Странное поведение: Неймар поиграл в покер во время празднования дня рождения дочери
Украина14:55
Суперлига: Ровно - первый финалист плей-офф, Киев-Баскет поборется за бронзу
Европа14:33
Цыганков оказался вне заявки Жироны на матч с Атлетико
Бокс13:58
"Внесу некоторые коррективы": Тренер Фьюри рассказал о тренировочном лагере перед боем с Усиком
Европа13:34
Бавария продлила контракт с преемником Нойера, но еще на два сезона отдаст в аренду
Бокс12:59
"Хочу миллиард": Фьюри озвучил амбициозную финансовую цель в боксе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK