Странное поведение: Неймар поиграл в покер во время празднования дня рождения дочери
Нападающий Аль-Хиляля и сборной Бразилии Неймар, восстанавливающийся ныне от травмы, удивил поклонников своим странным поведением во время праздника у его ребенка.
Дочери футболиста Мави исполнилось полгода, и он и ее мать, бывшая девушка бразильца Бруна Бьянкарди, решили устроить празднование по этом поводу.
Читай также: Неймар показал милое фото с новорожденной дочкой
Тем не менее Неймар даже в такой момент нашел для себя другое занятие. В Сеть попало видео, как даже во время исполнения торжественной песни для ребенка футболист играет на телефоне в покер, отвлекаясь, чтобы сделать ход.
this guy neymar is absolutely finished— 🐢 (@KyKySZN) April 11, 2024
bro is gambling on poker in the middle of his daughters birthday 😭😭😭😭 pic.twitter.com/3bQ3MWrIty
Ранее сообщалось, что Неймар посетил матч родного клуба и дал серьезное обещание.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!