Неймар посетил матч родного клуба и дал серьезное обещание

Неймар посетил матч Сантоса, где дал неожиданное обещание, пишет UOL.

Неймар, который сейчас не выступает за Аль-Хиляль из-за травмы, посетил матч родного Сантоса против Палмейраса.

Игрок зашел в раздевалку клуба, что настроить игроков на матч и неожиданно для всех пообещал вернуться в родной клуб. Якобы он это сделате по истечении контракта с саудовским клубом.

Отметим, что текущий контракт бразильца заканчивается уже в следующем году. Таким образом Неймар может вернуться в Сантос уже следующим летом.

Информацию о том, что бразилец намерен вернуться на родине после матча подвтердил официальный представитель Сантоса.

Ранее также сообщалось, что перспективный бразильский голкипер может летом перебраться в Европу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!