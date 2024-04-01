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Неймар посетил матч родного клуба и дал серьезное обещание

Бразилец намерен вернуться в Сантос.
Сегодня, 11:59
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Неймар посетил матч Сантоса, где дал неожиданное обещание, пишет UOL.

Неймар, который сейчас не выступает за Аль-Хиляль из-за травмы, посетил матч родного Сантоса против Палмейраса.

Игрок зашел в раздевалку клуба, что настроить игроков на матч и неожиданно для всех пообещал вернуться в родной клуб. Якобы он это сделате по истечении контракта с саудовским клубом.

Отметим, что текущий контракт бразильца заканчивается уже в следующем году. Таким образом Неймар может вернуться в Сантос уже следующим летом.

Информацию о том, что бразилец намерен вернуться на родине после матча подвтердил официальный представитель Сантоса.

Ранее также сообщалось, что перспективный бразильский голкипер может летом перебраться в Европу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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