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Луческу высказался относительно продолжения карьеры

Румынский специалист примет решение в конце мая.
Сегодня, 14:20
Мирча Луческу
Мирча Луческу

Бывший тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу дал комментарий касательно своей дальнешей карьры.

Напомним, 78-летний рымнский специалист находится без работы после своего ухода из киевского Динамо в ноябре 2023 года. В последнее время все чаще всплывают новости о возможном назначении тренера.

Однако сам Мистер признался, что пока учиться быть обычным болельщиком, а касательно своей карьеры примет решение до лета.

"Я приму решение в конце мая. До того времени нет ответа. Сейчас я пытаюсь научиться быть болельщиком, быть футбольным болельщиком с трибуны, а не сбоку поля.

Смотреть футбол сверху - это совсем другое, это полностью меняет перспективу, анализ игры. Я еще не научился прыгать от радости после голов. Столько лет я оставался в стороне, мне приходилось быть уравновешенным и после побед, и после поражений", - приводит слова Луческу Digi Sport.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Реала может возглавить итальянский гранд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирча Луческу

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