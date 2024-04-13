Тен Хаг: Каждый соперник играет против Ман Юнайтед на пределе возможностей
Наставник манкунианцев считает, что все оппоненты особенно относятся к его команде.
Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Гаг прокомментировал ]ничью с Борнмутом.
По словам нидерландского специалиста, "красным дьяволам" особенно трудно против всех оппонентов, потому что они настраиваются играть на пределе возможностей.
"У нас команда устойчивая, с характером, мы хотим победить. Дважды мы отыгрывались с проигрышной позиции.
"Вы видите, что с каждым соперником есть желание нас победить. Каждый матч они выходили на свои пределы.
Мы должны сопротивляться, контролировать их, доминировать", - заявил Эрик.
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