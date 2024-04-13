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Тен Хаг: Каждый соперник играет против Ман Юнайтед на пределе возможностей

Наставник манкунианцев считает, что все оппоненты особенно относятся к его команде.
Вчера, 23:06
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Гаг прокомментировал ]ничью с Борнмутом.

По словам нидерландского специалиста, "красным дьяволам" особенно трудно против всех оппонентов, потому что они настраиваются играть на пределе возможностей.

"У нас команда устойчивая, с характером, мы хотим победить. Дважды мы отыгрывались с проигрышной позиции. 

"Вы видите, что с каждым соперником есть желание нас победить. Каждый матч они выходили на свои пределы. 

Мы должны сопротивляться, контролировать их, доминировать", - заявил Эрик.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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