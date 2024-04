Юный талант Манчестер Юнайтед пролайкал критические высказывания в адрес тен Хага

Манчестер Юнайтед спасся от поражения Борнмуту (2:2), в рамках 33-го тура АПЛ.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг был недоволен действиями Алехандро Гарначо в первом тайме, а потому после перерыва на поле аргентинец не вернулся, его заменил Амад Диалло.

Такое решение наставника не понравилось Гарначо, который после матча решил выразить свое согласие с некоторыми критическими комментариями в адрес тен Хага.

Эти комментарии оставил английский YouTube-блогер и основатель канала The United Stand Марк Голдбридж.

Он написал: "Гарначо был одним из наших самых лучших игроков этого сезона. Неудачный первый тайм, но снять его в перерыве и сделать из него проблему - это смешно. Много кто играет куда хуже неделю за неделей, и они все еще в составе".

"Тен Хег тонко обвинил Гарначо на пресс-конференции посля матча... Не очень здорово бросать под автобус 19-летнего парня, который на самом деле в этом сезоне здорово выступает. Но опять-таки он явно боится огорчить тех, кто зарабатывает огромные деньги".

Эти лайки заметил журналист Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст, которому однажды в этом сезоне запретили присутствовать на пресс-конференции тен Хага. Это произошло после того, как клуб обвинил некоторых журналистов в написании новостей о потере тен Хагом раздевалки.

"Для Юнайтед нет ничего нового в том, что некоторые игроки предпочитают быть пассивно агрессивными в социальных сетях, чем общаться с тренером наедине. Игроку не может сойти с рук публичная критика тренера Юнайтед, вне зависимости от того, остается он или уходит".

