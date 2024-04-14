Клопп - о матче с Кристал Пэлас: Если играть так, как в первом тайме, то почему мы должны были бы выиграть лигу?

А вот после перерыва, по мнению немца, его команда продемонстрировала игру достойную чемпионства.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал сенсационное поражение в матче с Кристал Пэлас.

По словам немца, в первом тайме его команда играла плохо, но во втором продемонстрировала перфоманс под стать команде, борющейся за чемпионство.

"Чемпионская гонка? Ответ очень прост. Если мы будем играть так, как в первом тайме, почему мы должны были бы выиграть лигу?

Играем так, как во втором тайме, и мы сможем выигрывать игры. Выигрываем игры, боремся до конца, и мы увидим, куда это нас приведет", - резюмировал Клопп.

Отметим, что Кристал Пэлас является самым неудобным соперником для мерсисайдцев дома в эпоху Юргена. "Орлы" трижды побеждали на выезде за последние 9 лет в то время, как ни одна другая команда не побеждала более одного раза.

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