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Лидер Байера стал автором уникального достижения

Флориан Виртц вписал свое имя в историю чемпионата.
Сегодня, 00:20
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Хавбек Байера Флориан Виртц записал на свой счет уникальное достижение.

Напомним, 14 апреля "фармацевты" разгромили Вердер и досрочно стали чемпионами Германии впервые в своей истории.

Флориан Виртц вышел на замену на старте второго тайма и оформил хет-трик. Тем самым немец стал первым игроком в истории Бундеслиги, кто забил три гола в золотом матче.

Всего в нынешнем сезоне на счету Виртца 11 голов и 10 ассистов в 29 матчах чемпионата.

Ранее также сообщалось, что Байер установил рекорд топ-5 лиг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флориан Виртц

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