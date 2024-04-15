Определилась судьба участия Яремчука в матче с Осасуной
Украинец испытывает проблемы со здоровьем.
В понедельник, 15 апреля, Валенсия сыграет с Осасуной в рамках чемпионата Испании.
Как сообщает Radio Marca Valencia, нападающий "летучих мышей" Роман Яремчук не отправился с командой на матч.
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Футболист продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия, полученной 30 марта. Ожидается, что через неделю он сможет вернуться.
В текущем сезоне Роман провел 25 матчей за Валенсию, в которых забил четыре гола.
Начало матча Осасуна - Валенсия в 22:00 по Киеву.
Напомним, в Валенсии устроили "теплый прием" Яремчуку после выхода Украины на Евро-2024.
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