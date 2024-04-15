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Эвертон оспорил снятие двух очков

Однако апелляцию рассмотрят уже после завершения сезона.
Сегодня, 16:57
Джордан Пикфорд / Getty Images
Джордан Пикфорд / Getty Images

Эвертон подал апелляцию на очередное снятие очков, пишет BBC.

Напомним, ранее с "ирисок" сняли еще два очка за за нарушение финансовых правил в течение трехлетнего отчетного периода. Ранее также клуб оштрафовали на десять очков.

После предыдущей апелляции штраф снизили с десяти до шести очков, потому Эвертон, вероятно, рассчитывает повторить успех. Однако есть любопытный нюанс.

Свой последний матч в АПЛ клуб сыграет 19 мая, а рассмотрение апелляции назначено на 24 мая. В текущий момент "ириски" всего на два очка опережают клубы из зоны вылета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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